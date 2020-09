NVIDIA, en yeni GeForce Game Ready sürücüsü ile gişe rekorları kıran oyunlardan olan Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone için NVIDIA Reflex desteğini etkinleştirdiğini duyurdu. Yeni sürücü ayrıca Star Wars: Squadrons için de oyuncuların sahip olabileceği en iyi oyun deneyimini sunuyor. Control ve Death Stranding’e ise yeni DLSS 8K Ultra Performans modunu desteklemek için yama eklendi.

Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone’a NVIDIA Reflex Desteği

Satış rekorları kıran Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone oyunları, rekabetçi oyunlarda sistem gecikmesini ölçen ve azaltan devrim niteliğinde bir GPU, G-SYNC ekran ve oyun içi teknoloji paketi olan NVIDIA Reflex’den destek alarak artık daha hızlı yanıt veriyor.

Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone, NVIDIA Reflex'i zaten destekleyen oyunlardan olan Fortnite ve Valorant’ın yanında yerini alıyor. NVIDIA Reflex desteği alacak diğer oyunlar arasında Apex Legends, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cuisine Royale, Destiny 2, Enlisted, Kovaak 2.0 ve Mordhau yer alıyor.

Control ve Death Stranding DLSS 8K Ultra Performans Modu

Control ve Death Stranding için en son yamada DLSS 8K Ultra Performans Modu ekleniyor. Yeni 8K DLSS Ultra Performans modu, 8K için özel olarak tasarlanmış, en yeni yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak süper çözünürlük modelini kullanıyor. Mod, piksellerin yalnızca dokuzda birini işleyerek, orijinal çözünürlükle karşılaştırılabilir görüntü kalitesi sunuyor. Desteklenen oyunlarda, oyuncular artık daha fazla kullanıcı seçimi sunan ve daha da fazla performans artışı sağlayan Kalite, Denge, Performans ve Ultra Performans olmak üzere 4 adet DLSS görüntü kalitesi moduna sahip olacak.

DLSS 8K Ultra Performans Modu desteği aldığı duyurulan oyunlar ise; Boundary, Bright Memory: Infinite, Justice, Windows 10 için RTX Özellikli Minecraft, Ready or Not, Scavengers, Watch Dogs: Legion ve Wolfenstein: Youngblood.