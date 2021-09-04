Avrupa Ligi için 25 kişilik listesini perşembe akşamı UEFA'ya bildiren G.Saray'ın Süper Lig için 8 Eylül'e kadar transfer hakkı bulunuyor. Falcao'nun sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılı kulüp, yabancı kontenjanında 1 kişilik yer açtı ve Gedson Fernandes defterini kapatmadı. Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim'in takımında ısrarla görmek istediği Gedson, Avrupa Ligi'ne yetişmese de Benfica ile birkaç gün içinde son bir görüşme gerçekleşeceği ortaya çıktı.

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Portekizli yıldız için teklifini yükseltme kararı alan yönetim, bonuslarla 10 milyon Euro'yu bulan önerisini Benfica'ya sunacak. İlk 11'e giremediği için Benfica'da mutsuz olan 22 yaşındaki orta saha da Galatasaray 'a dönmek istiyor ve Portekizli yetkililerden kolaylık bekliyor. 8 Eylül'e kadar Gedson için şartlarını zorlayacak sarı-kırmızılıların 8 numarada başka alternatifi bulunmuyor. Beşiktaş 'ın çekilmesiyle eli güçlenen G.Saray, 12 milyon Euro talep eden Benfica'yı indirime zorluyor.

MARCAO İDMANA ÇIKTI

GIRESUN maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve sonrasında 8 maç ceza alan Marcao, dün takıma döndü. Yönetimin kadro dışı bırakıp 150 bin Euro da ceza verdiği Brezilyalı stoper, düne kadar takımdan ayrı çalışırken A Takım'a katıldığı resmi siteden duyuruldu. Tecrübeli oyuncunun ligde 6 maç daha cezası kalırken, Avrupa Ligi maçlarında sahaya çıkması bekleniyor. 16 Eylül'de Lazio karşısında teknik heyetin planı Marcao ile Nelsson'u birlikte oynatmak.