2019/2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın son 32 turunda rakibi Benfica olmuştu. Gedson Fernandes, Luis, Ruben Dias ve Joao Felix gibi genç yıldızlara sahip olan Benfica, ilk maçı İstanbul'da 2-1 kazanırken, rövanşta aldığı 0-0'lık beraberlikle temsilcimizi elemiş ve yoluna devam etmişti.

Futbolcu fabrikası Benfica'da o dönemler boy gösteren Gedson Fernandes, şu sıralar Galatasaray'ın başarısı için ter döküyor. Tesadüf olan ise 14 Şubat detayı...

14 Şubat 2019'da Benfica'nın Galatasaray'ı Türk Telekom Stadı'nda mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan Gedson, 87 dakika sahada kalmış ve performansıyla alkış toplamıştı. Geçen zamanda kısa süreli Totenham macerasının ardından Ocak 2021'de Aslan olan Portekizli yıldız, tam 2 sene sonra Galatasaray formasıyla Türk Telekom'da boy gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da, maçın 66. dakikasında oyuna dahil olarak ilk kez sarı kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes, ilk golünü de atma başarısı göstermişti. Fatih Terim, Portekizli oyuncuya Kasımpaşa maçında ilk 11’de şans verdi.

Esat Soydabircan







