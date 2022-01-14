Gedson Fernandes transferini dört gözle bekleyen Galatasaray 'a, Portekiz'den mesaj var... Benfica Başkanı Rui Costa, kadroda daralmaya gideceklerini açıkladı. Oyuncu sayısını minimal tutmayı düşündüğünü belirten Costa, transfer teklifi alan oyuncuları göndereceklerini söyledi. Sarı- Kırmızılılar, Fatih Terim döneminde listenin ilk sırasında yer alan genç oyuncu için yine girişimde bulunacak. Ancak Terim'in ayrılması sonrası, Rui Costa'nın Gedson'u Galatasaray'a gönderme fikrine çok sıcak yaklaşmadığı iddia ediliyor.