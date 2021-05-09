Gedson Fernandes: Kazanmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takım olarak iyi konsantre oldukları ifade eden Gedson Fernandes, karşılaşmayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Aslında sadece bu maça değil her maça hocamız ve ekibi bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Bu maça da aynı şekilde hazırlandık. Çok özel bir hazırlık yapmadık. Her maça nasıl ciddiyetle, nasıl iyi hazırlanıyorsak bu maça da aynı şekilde hazırlandık. Tabii ki kazanmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. İyi konsantre olduk, dersimize iyi çalıştık. İyi oynadığımızı düşünüyorum.”

Kalan iki maçtan altı puan almak istediklerini belirten genç yıldız, Sarı Kırmızılı ekibin şampiyonluk şansı hakkında ise şunları söyledi:

“İki maçımız kaldı. Yapmamız gereken iki maçta iki galibiyet almak. Ondan sonra ne olacağına bakacağız ama odak noktamız bu iki maçtan altı puan çıkartmak.”



