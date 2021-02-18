İngiltere Premier Lig kulüplerinden Tottenham'la olan kiralık sözleşmesini feshederek Galatasaray'ın yolunu tutan Gedson Fernandes, yeni takımında kendisine geldi. Bonservisi Benfica'da bulunan 22 yaşındaki futbolcunun, yakın çevresiyle yaptığı sohbette, İngiltere'de zor günler geçirdiğini belirterek, "Kendimi en fazla geliştirmem gereken dönemde oynama fırsatı bulamadım. Özgüven kaybı yaşadım. Şu an çok iyi bir tercih yaptığımı görüyorum. Futboldan keyif almaya başladım" dediği öğrenildi. Gedson'un ayrıca, Mohamed'in Kasımpaşa maçında kullanacağı penaltı öncesinde, Onyekuru ve Marcao'nun yerdeki çamuru elleriyle temizlemesinden çok etkilendiği ve "Uzun süredir böyle bir aile ortamı görmemiştim. Umarım burada faydalı olurum" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Uzun vadeli planlar

Sarı-Kırmızılı kulübün satın alma opsiyonuna da sahip olduğu Gedson Fernandes'in, kısa sürede etkilendiği Galatasaray'da uzun soluklu bir macera yaşamak istediği de gelen haberler arasında. Teknik patron Fatih Terim de yeni öğrencisinden çok memnun. Tarafların sezon bitmeden yeni sözleşme için masaya oturacağı, Galatasaray'ın gelecek sezon planlamasında genç yıldızın çok önemli bir yere sahip olduğu kaydedildi.



