Galatasaray 'a transferi çok konuşulan Gedson Fernandes'in takımı Benfica ile Milli oyuncu Cengiz Ünder'in yer aldığı Marsilya hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Benfica, maçın 14.dakikasında Pizzi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken Marsilya, 38.dakikada Payet ile skoru eşitledi. Kalan sürede gol olmadı ve mücadele berabere sona erdi.

Cengiz Ünder 68 dakika oynadı

Benfica maça Odysseas, Gilberto, Otamendi, Verthongen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Joao Mario, Rafa, Pizzi, Ramos ilk 11'i başlarken Marsilya Mandanda, Alvaro, Kamara, Balerdi, Gerson, Payet, Luis Henrique, Peres, Cengiz Ünder, Gueye, Dieng ilk 11'i ile yer aldı. Cengiz Ünder, 68 dakika sahada kalırken yerini Benedetto'ya bıraktı. Gedson Fernandes ise 87.dakikada oyuna dahil oldu.



