Gedson Benfica ile ikinci hazırlık maçında da oynadı

Galatasaray ve Beşiktaş 'ın transfer listesinde olan Gedson Fernandes, Benfica ile yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Almeria ile oynanan hazırlık maçında da süre alan Gedson Fernandes, 45 dakika sahada kaldı. Gedson, Casa Pia ile oynanan maçta da görev yapmıştı.

Almeira maçına Benfica takımı Odysseas, Gilberto, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Pizzi, Rafa, Gonçalo Ramos ve Rodrigo Pinho ilk 11'i ile çıkarken ikinci yarıda Helton, Paulo Bernardo, Florentino, Ferro, Gil Dias, Gabriel, João Mário, Gedson, Waldschmidt, Seferovic ve Vinícius görev yaptı.





Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Gedson Fernandes, 18 maça çıkarken 1 gol - 3 asist yapmıştı.