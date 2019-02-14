Geçmişini hatırla Slimani!

Devre arası transfer görüşmesi yapmasına bile izin verdiği Cezayirli oyuncuya bir kez bile sırtını dönmeyen F.Bahçe’nin hocası, yakından ilgilendiği Slimani’ye taktiksel konuşmalarda, motive edici yaklaşımda bulunuyor. Sürekli Portekiz’de Sporting’de yakaladığı başarılı günleri hatırlatıyor, geçmişinde yaptıklarını tekrarlayabileceğini anlatıyor.

Fenerbahçe’de Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit’e karşı sağlanan 1-0’lık galibiyetin ardından gözler Islam Slimani’ye çevrildi. Galibiyet golünü kaydeden Cezayirli oyuncu, bir anda hayata geri döndü. Slimani’nin Zenit maçında biraz da mecburiyetten oynatılması gerçeği bilinse de işin detayında farklı durumlar yatıyor. Göreve geldiği günden bu yana tecrübeli golcüyle iyi bir iletişimi olan teknik direktör Ersun Yanal, en sıkıntılı anlarda bile diyaloğunu hiç koparmadı.

Devre arası transfer döneminde başka kulüplerle görüşmesi için izin dahi verilen Slimani’ye karşı Yanal hiç sırtını dönmedi. Transfer döneminde her türlü kolaylığın sağlanması için yardımcı da olan deneyimli teknik adam, oyuncusuna güven aşıladı. Ersun Yanal, Fenerbahçe’ye gelmeden önce de sorun yaşayan Slimani’nin yeniden toparlanması için taktiksel konuşmalardan çok motive edici bir yaklaşımda bulunuyor.

Sürekli olarak Slimani’nin Portekiz’de Sporting Lizbon’da yakaladığı başarılı günleri hatırlatan ve geçmişinde yaptığı başarıları tekrarlayabileceğini anlatan Yanal’ın sezon sonuna kadar oyuncusunu kazanmak istediği vurgulandı. Zenit maçı öncesi de öğrencisiyle görüşen Yanal’ın bu seviyelerin oyuncusu olduğunu ve yeniden güçlenebileceğini söylediği kaydedildi.

Slimani de her koşulda kendisine destek veren Yanal’a karşı olumlu bir yaklaşım içinde duruyor. Devre arasında ayrılmaya yakın olduğu günlerde antrenmanlardan kafa olarak kopan Slimani, hocasından hiç kesilmeyen destekle takıma kendini adapte etmeyi başardı. Kadıköy’de oynanan Zenit maçı da böylelikle 31 yaşındaki oyuncu için fırsata dönüştü. Buna en çok sevinen isimlerden biri teknik direktör Ersun Yanal oldu.

Slimani’nin golünden sonra ayrı bir sevinen Yanal’ın maç sonu kutlamalarda da öğrencisini tebrik ettiği bildirildi. Slimani, Roberto Soldado’nun kadroda olmaması nedeniyle rövanş mücadelesinde de Zenit’e karşı en önemli koz olacak.

Herkes destekledi

Sezon başından bu yana bir türlü istediği ritmi bulamayan Islam Slimani, buna karşın her teknik adamın desteğini elde etti. Phillip Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal’ın takdirini toplayan Slimani, çalışkanlığı ve iyi niyetiyle hep alkış aldı. Her teknik adam, antrenmanlarda istekli olan Cezayirli futbolcuya saha içinde de sürekli şans vermeye çabaladı.

(Milliyet)