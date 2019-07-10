Gecikmeli Fırtına: Campi

Trabzonspor stoper transferinde mutlu sona ulaşmış ve Gaston Campi ile her konuda anlaşmıştı. Arjantin ekibi Estudiantes’le de bir yıllık kiralama ve satın alma opsiyonu ile el sıkışan Bordo-Mavili ekip dün gece 28 yaşındaki oyuncunun, Trabzon’a gelmesini bekliyordu. Ancak Arjantinli futbolcunun özel işleri nedeniyle Türkiye’ye gelemediği öğrenildi. Transferde bir sıkıntı olmadığı kaydedilirken, başarılı oyuncunun bu akşam Trabzon’a ineceği belirtildi.

Evrakları hazırlanıyor

Bordo-Mavili yönetimin de Campi transferini bitirmek adına evrakları hazırladığı gelen haberler arasında. Bu akşam Trabzon’a gelmesi beklenen tecrübeli savunmacının, son görüşmelerin ardından Karadeniz temsilcisi ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman’ın da stoper transferinin bir an önce netlik kazanması için geri sayıma geçtiği kaydedildi.