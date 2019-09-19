Gecenin yıldızı Haland

Devler Ligi’nde açılış gününe Salzburg’un forveti Erling Haland damga vurdu. Salı akşamı Belçika ekibi Genk’i konuk eden Salzburg’un 19 yaşındaki golcüsü 6-2 kazandıkları mücadelede hat-trick yaparak, ilk Şampiyonlar Ligi maçında bu başarıya ulaşan 8. futbolcu oldu.

19 yaşındaki Norveçli, 18 yıl 113 günle Real Madrid’li Raul ve 18 yıl 340 gün ile Manchester United’lı Rooney’den sonra bu arenada bir maçta 3 gol birden atan en genç 3. oyuncu oldu. Gollerinin tamamını ilk yarıda atan Haland bu başarıya ulaşan ilk isim oldu.

Genç oyuncu vitrine çıkarken, Devler Ligi’nin son şampiyonu Liverpool’un çok şey beklediği Mısırlı yıldızı Salah, 2-0’lık Napoli mağlubiyetine engel olamadı. Barcelona’da ise 0-0 biten Dortmund maçında Messi 58. dakika oyuna dahil oldu.