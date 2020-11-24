Gecenin şanssızı Donk

İlk yarıda savunmada sıkıntı yaşamayan Donk hücumda da gözüktü ve bir vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. İkinci yarıda ise şanssız bir an yaşadı Donk. 71'de kafayla uzaklaştırmak istediği top Gustavo Campanharo'ya pas oldu, Kayserili oyuncu skoru 1-1'e getirdi. Sahaya kaptan olarak çıkan Donk maçtan sonra şunları söyledi: "Açıklamasını yapmak çok güç. Oyununuz, girdiğiniz pozisyon alınan sonuçla örtüşmüyor. Oynamayanların yerine forma giyenler sıkıntı yaratmadı, 3-0, belki fazlası olabilirdi"