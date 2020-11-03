Geçen sezona göre fark 7 puan

Bordo-Mavililer söz konusu süreçte 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ilk 7. haftayı ligde 3. sırada tamamlamıştı. Karadeniz ekibi bu sezon ise 1 galibiyet alabildi. 4 yenilgi, 2 beraberlikle 5 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, Alanyaspor maçını kazanıp Milli araya moralli girmek istiyor.

Hücum hattında büyük rekabet

Ekuban’ın dönmesinin ardından Trabzonspor’un hücum hattı tamamlandı. Bordo-Mavili takımda büyük bir rekabet söz konusu. Afobe, Djaniny, Ekuban, Plaza gibi isimler forma için yarışıyor. Sol tarafta Nwakaeme’nin yeri garanti. Sağ kanatta ise Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra Diabate ile Yusuf Sarı rakebat halinde. Yeni gelecek teknik direktörü, Alanyaspor mücadelesinde zor bir karar bekliyor. Takımın başındaki İhsan Derelioğlu da maça çıkacakmış gibi hazırlıklarını yapıyor.