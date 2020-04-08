Geçtiğimiz yaz 100 milyon euro’luk bonservis bedeliyle Chelsea’den Real Madrid’e transfer olan Eden Hazard, sezonun geride kalan bölümünde sakatlıklarla boğuştu.

Tüm kulvarlarda sadece 15 maçta görev yapabilen Belçikalı yıldız, 1 gol atıp 5 de asist yaptı.

2018-19 Premier Lig sezonunun 33. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de West Ham United'ı ağırladı. 24. dakikada orta sahada topla buluşan Eden Hazard, tek başına harika bir driplinge imza attı ve teker teker rakiplerini geçerek topu West Ham ağlarına bırakarak Premier Lig tarihinin en özel gollerinden birine imza attı. Chelsea, maçı 2-0 kazandı.