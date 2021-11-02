24 Erzincanspor'daki çıkışıyla Galatasaray 'a gelen, Sarı Kırmızılı ekipte büyük bir patlama yaparak A Milli Takım 'a yükselen ve Avrupa'nın takibine giren Kerem Aktürkoğlu, son dönemdeki alt liglerdeki potansiyel oyuncularla ilgili en önemli örnek... Benzer bir çıkışı bu sezon Fethiyespor'daki performansıyla alkış toplayan Nurettin Çakır yapıyor.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta en yakın rakibi Esenler Erokspor'un önünde 5 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Ege ekibi, 9 maçtır kaybetmiyor. 10 maçta 31 kez rakip fileleri sarsarak maç başına 3 gol ortalaması yakalayan, profesyonel liglerin en skorer takımı olan Fethiye temsilcisinde 10 golle gol krallığı yarışında zirvede Nurettin Çakır yer alıyor.

Isparta 32 Spor ile Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu

18 Eylül 1995 yılında Bolu'da dünyaya gelen Nurettin, futbola Sedaşspor'da başladı, Özel İdare Köroğluspor ve Kıbrıscıkspor formaları giydikten sonra Geredespor'un yolunu tuttu. Gerede'de 2 yıl kalan Nurettin, 1 sezonluk Çubukspor'un macerasının ardından çıkışa geçti. Ocak 2020'de Bölgesel Amatör Lig'in iddialı ekiplerinden Isparta 32 Spor ile anlaşan Nurettin, takımın şampiyonluğunda önemli rol oynadı ve Isparta ekibi 3. Lig'e yükseldi.

25 yaşında profesyonel oldu

3. Lig'e iddialı bir kadro ile giren Isparta 32 Spor, Nurettin Çakır'ı takımda tuttu ve başarılı orta saha, ilk profesyonel sözleşmesine 25 yaşında imza attı. TFF 3. Lig'deki ilk sezonunda 3. Grup'ta yer alan Isparta, 32 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 50 puan topladı. Somaspor, Erokspor ve İçel İdmanyurdu'nun arkasında ligi 3. sırada tamamlayan Isparta, sezonu 4. bitirdi ve Play-Off oynamaya hak kazandı.

13 golle başladı

Çeyrek finalde İçel İdmanyurdu'nu, yarı finalde Esenler Erokspor'u, finalde ise Bursa Yıldırımspor'u deviren Isparta, büyük bir başarıya imza atıp 2. Lig bileti alırken ilk profesyonel sezonunda toplam 13 gol atan Nurettin Çakır, tüm dikkatleri üzerine çekti. Isparta 32 Spor'da BAL ve 3. Lig şampiyonluğu yaşayan Nurettin, 2021/22 sezonu için Fethiyespor'la anlaştı.

Profesyonel liglerin en golcü ismi

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Fethiye, 3. Grup'ta 25 puanla liderlik koltuğunda otururken Nurettin Çakır, geride kalan 10 haftada profesyonel liglerin en golcü ismi olmayı başardı. 9 maçta 10 gol atan Çakır, üst üste 3. şampiyonluğunu bu sezon kazanmak için mücadele edecek.

26 yaşında olan ve profesyonel olarak 2. sezonunu geçiren Nurettin Çakır'ın geç keşfedilmesi ise düşündürücü. Isparta 32 ve Fethiye formalarıyla lige çabuk uyum sağlayan, adeta ezber olan Çakır'ın bir sonraki durağının Spor Toto 1. Lig olması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu, Nurettin Çakır ve daha birçok isim... Alt liglerdeki potansiyeller, daha erken şans verilmesi gerekenler, şans verilmeyen ve gözden kaçanlar... Yetenekli oyuncuların sadece Süper Lig ekiplerinin altyapıların olmadığını, başta Anadolu ve alt liglerde çok önemli potansiyellerin olduğunu unutmamak gerek.

Kaan Karahan