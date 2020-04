Gears Tactics, Windows Store ve Steam’de ön yüklemeye açıldı

Teknoloji devi Microsoft, Gears Tactics’in Windows Store ve Steam’de ön yüklemeye hazır hale getirildiğini açıkladı. Oyun, ayrıca Xbox Game Pass PC kullanıcıları için de ön yüklemeye hazır hale getirildi.

Oyun geliştiricileri, ön siparişler için bazı teşviklerde bulunuyor ve Microsoft da Gears Tactics için benzer bir teşvik paketi sağlıyor. Oyunun ön siparişini veren oyuncular; ekstra DLC, içerisinde Augustus Cole’un da yer aldığı Thrashball Cole Character Pack ve Thrashball Armor Set sahibi olacaklar.

Splash Damage ve The Coalition tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan oyun için ayrıca yepyeni bir tanıtım videosu da yayınlandı. Ayrıca Gears Tactics ile birlikte Gears markasına da birçok yenilik getiriliyor.

Gears’ın agresif oynanış tarzının sıra tabanlı strateji türüne getirilmesi, oyuncuların yapacakları her hamleyi tekrar tekrar düşünmelerini sağlayacak. Gears Tactics, oyunculara hareket özgürlüğü, karakter yetenek setlerinde değişkenlik, daha önce benzeri görülmemiş bir aksiyon ve 'boss' savaşları vaat ediyor.

Gears Tactics’in Xbox One versiyonu şu an için geliştirme aşamasında ancak sene içerisinde konsol için de yayınlanacak. Ayrıca oyunun Xbox One versiyonunda da Xbox Game Pass abonelik servisinden faydalanılabilecek.

Bu sıra tabanlı strateji oyunu, 28 Nisan 2020 tarihinde oyuncular için indirilmeye açılacak. Oyunun Steam’deki ön sipariş fiyatı şu an için 92 TL. (Web Tekno)