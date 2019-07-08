Süper Lig’in yeni ekibi Gazişehir’de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Bükreş’ten Morais’i renklerine bağlayan Güneydoğu ekibi, şimdi ise gözünü Başkent’e çevirdi. Geçen sezon devre arasında geldikleri Ankaragücü’nün ligde kalmasında başrol oynayan iki oyuncu Orgill ve Canteros, Kırmızı- Siyahlılar’ın ana hedefi oldu.

Oyuncularla yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldığı ifade edilirken transferin kulüpler arasındaki görüşmelere kaldığı öğrenildi. Geçen sezondan kalan alacakları olan oyunculara ödeme yapamayan Başkent ekibi, uygun bir bonservisle iki futbolcunun transferine müsade edecek.

Geri sayımdalar

Ligin ikinci yarısında 14 maça çıkan Orgill, 6 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koyarken, Canteros ise 12 karşılaşmada 1 gol, 4 asistlik istatistikle oynadı. Orgill ve Canteros’un Gazişehir’den gelen cazip teklife ‘Evet’ dedikleri ve kulüplerin anlaşmasını bekledikleri öğrenildi.

Mehmet Ali Sabuncu