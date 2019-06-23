Gazişehir’de Sissoko tamam

Teknik direktörlük görevine Marius Sumudica’yı getirdikten sonra transferde düğmeye basan Gazişehir, hareketli günler geçiriyor. Süper Lig’in yeni ekibi, Akhisar’ın Malili orta saha oyuncusu Abdoul Sissoko ile prensipte anlaştı. 29 yaşındaki futbolcu kariyerine Süper Lig’de devam etmek isterken, Akhisar ile sözleşmesi de sona erdi. Hafta içinde tarafların resmi imzaları atması bekleniyor. Güneydoğu ekibi, Erzurumspor’da iyi bir sezon yaşayan Emrah Başsan konusunda temaslarını da sıklaştırdı.