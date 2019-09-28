Gazişehir yine zafer peşinde

Süper Lig’de sezonun flaş takımlarının başında gelen Gazişehir, Süper Lig’de pazartesi günü sahasında konuk edeceği Göztepe’yi de mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.
Sezona Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladıktan sonra harika bir çıkış yakalayan Kırmızı-Siyahlılar, 5-0’lık skorun ardından oynadığı 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Son olarak bu hafta içinde Türkiye Kupası’nda Kırıkkale Büyük Anadoluspor’u deplasmanda 4-0 mağlup eden Gazişehir’de teknik direktör Marius Sumidica, Göztepe karşısında da baskılı oyunla istedikleri sonucu alacaklarına inanıyor.
Ev sahibinde Beşiktaş maçında gördüğü kırmız kart sonrası 3 maç ceza alan Kayode’nin yokluğunda Muhammet Demir’in oynama ihtimali bulunuyor