Gazişehir, Twumasi transferini bitirdi

Gazişehir Gaziantep transfere doymuyor. Şu ana kadar yaptığı takviyelerle gençlerle birlikte oyuncu sayısı 26’ya çıkan ve 2 kaliteli ismi daha renklerine bağlamayı hedefleyen Gazişehir Gaziantep son olarak Deportivo’da forma giyen Ganalı kanat oyuncusu Patrick Twumasi ile büyük ölçüde anlaştı.

Forvete Kayode’yi transfer eden ve kanat pozisyonunda oynayacak kaliteli bir ismi renklerine bağlamayı amaçlayan Kırmızı-Siyahlılar bu hedef doğrultusunda daha önce adı sıkça Süper Lig takımlarıyla anılan oyuncunun işini bitirdi. Oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Güneydoğu ekibinin bir aksilik çıkmaması durumunda Patrick’e imzayı attıracağı ifade edildi.