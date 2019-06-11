Play-Off finalinde mutlu sona ulaşarak tarihinde ilk kez Süper Lig sevinci yaşayan Güneydoğu ekibi takımı şampiyon yapan Mehmet Altıparmak’la yollarını ayırmıştı. Kırmızı-Siyahlılar’da hoca arayışları tüm hızıyla sürerken gündeme Tudor geldi.

Sportif direktörlük konusunda Ayhan Akman’la görüşen Gazişehir, genç futbol adamının önerisiye Hırvat teknik adamı gündemine aldı. Karabükspor’da oynattığı başarılı futbolun ardından Galatasaray’ın yolunu tutan, sonrasında ise Udinese’de görev yapan Tudor’un adı ayrıldığı günden bu yana Süper Lig takımlarıyla ciddi şekilde anılıyordu.

Yeniden Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Tudor’un da şartların oluşması durumunda Gazişehir’de çalışmaya son derece yakın olduğu belirtildi. İkinci kez görev aldığı Udinese’de son 11 maçta başarılı bir grafik çizen Tudor’un kontratı sona erdi.

Sumudica da listede

Gazişehir’de transfer çalışmaları da hoca konusu netlik kazandıktan sonra şekillenecek. Yönetim bu sırada ayrılmak isteyen oyuncularla yollarını ayıracak. Gönderilecek isimler ise teknik direktörün raporuna göre şekillenecek. Tudor’un dışında daha önce Kayserispor’da görev yapan Sumudica ismi de Gazişehir’deki hoca adayları arasında yer alıyor.

‘Ayhan Akman’la anlaştık’

Gazişehir Gaziantep’in başkanı Adil Sani Konukoğlu, sportif direktör olarak Ayhan Akman ile anlaştıklarını bildirdi.

Konukoğlu, yeni sezonla ilgili hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Bu anlamda sportif direktörlük görevine tecrübeli bir isim getirmek istediklerini anlatan Konukoğlu, “Ayhan Akman hocamızla sportif direktörlük konusunda anlaştık. Kendisi bugün itibariyle göreve başlamıştır” ifadelerini kullandı.