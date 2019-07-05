GAZİANTEP, (DHA) - Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Steaua Bükreş'te forma giyen Brezilyalı sol bek Junior Morais ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilyalı sol bek Junior Morais ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak Romanya'da Steaua Bükreş forması giyen 32 yaşındaki Morais, bugün kendisini 2 yıllığına Gazişehirli yapan mukaveleye imza attı.

Brezilya'da futbola başlayan ve 2011 yılında Portekiz'in Freamunde takımına transfer olan Morias, daha sonra Astra Giurgiu ve Steaua Bükreş takımlarında forma giydi. Kariyerinde 359 resmi karşılaşmaya çıkan ve 14 gol atan Morais, kariyerinde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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