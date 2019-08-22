Sezona farklı Fenerbahçe yenilgisi nedeniyle hüsranla giren Gazişehir atağa kalktı. Kırmızı-Siyahlılar, Kayode’nin yanına kaliteli bir forvet daha kazandırmak için harekete geçerken gündeme Mevlüt Erdinç geldi. Antalyaspor, Göztepe, Konyaspor derken deneyimli forvet için yarışa Güneydoğu ekibi de katıldı.

Teknik direktör Sumudica’nın takımında görmeyi çok istediği Mevlüt için Başakşehir’le kiralık görüşmelerinin başladığı ifade edildi. İstanbul ekibinde teknik direktör Okan Buruk’un kiralanmasına onay verdiği Mevlüt’ün de Kırmızı-Siyahlılar’dan gelen öneriye sıcak baktığı ifade edildi.

Mevlüt, Süper Lig’de 40 maça çıktı, 16 gol atıp 3 asist yaptı.