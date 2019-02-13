Gazişehir Gaziantep’te Del Valle bir ay yok

Gazişehir Gaziantep’te, Yonathan Del Valle’nin sakatlık nedeniyle yaklaşık bir ay forma giyemeyeceği bildirildi.

13 Şubat 2019, Çarşamba 13:08
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Gazişehir Gaziantep’te Del Valle bir ay yok

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te, Yonathan Del Valle’nin sakatlık nedeniyle yaklaşık bir ay forma giyemeyeceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Del Valle’nin, ligin 21. haftasındaki Hatayspor maçında sakatlık geçirdiği hatırlatıldı.

Maçın ardından yapılan tetkiklerde, sol arka adalesinde ikinci dereceden yırtık tespit edilen Del Valle’nin yaklaşık 3-4 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, tedavisine başlanan tecrübeli oyuncuya geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

AA

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