Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig’e damga vurmak için transferde sıkı çalışan Gazişehir uzun süredir listesinde tuttuğu Emre Çolak’la masaya oturuyor. Al Wahda’da devam etmeyeceği öğrenilen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren Güneydoğu ekibinin sportif direktörü Ayhan Akman, hafta sonunda resmi adımı atıyor.

Emre Çolak ve menaceriyle bir araya gelecek olan Akman’ın transferi bitirmek adına elinden geleni yapacağı öğrenildi. Gazişehir’in transfer listesindeki bir diğer flaş isim ise Tjarron Chery... Geride kalan sezonu Kayserispor’da kiralık olarak geçiren başarılı oyuncu için Güneydoğu ekibinin yakın temasta olduğu bildirildi.

Oyuncuyu prensipte ikna eden Gazişehir, Chery’nin bonservisini elinde bulunduran Çin’in Guizhou takımıyla görüşmelerini sürdürüyor.