Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep İstanbul'da karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten ve seri penaltı atışları sonucunda rakibi Hatayspor'u saf dışı bırakan Gazişehir Gaziantep adını Süper Lig'e yazdıran son ekip oldu.

Alınan bu sonuçla Gazişehir tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme şansı yakaladı.

Geçtiğimiz sezon play-off finalinde Gazişehir Gaziantep’i eleyerek Erzurumspor’u Süper Lig’e çıkartan Mehmet Altıparmak, bu sezon da Gazişehir Gaziantep ile Hatayapor’u eleyerek takımı Süper Lig’e taşıdı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada sol taraftan Erhan Çelenk’in ortasında kale önünde Gökhan Alsan’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada sağ kanattan Selim Ilgaz’ın ortasında top kaleye yöneldi. Kale üst direğine çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı kale önünde Oğuz Ceylan, kornere gönderdi.

44. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Bjarnasson’un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Akın’da kaldı.

45. dakikada sol taraftan Bjarnasson’un içeri çevirdiği topa kale önünde Gökhan Alsan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Mücadelenin ilk yarısı Gazişehir Gaziantep'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

58. dakikada Rakip kalede şansını deneyen oyuncu Uğur Kuru ancak yaptığı kafa vuruşu kaleyi bulamadı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda Gazişehir Gaziantep takımının skoru değiştirme girişimi sonuç vermedi.

Mücadelede dakikalar 82'yi gösterdiğinde Hatayspor skorda eşitliği sağladı ve kaleciden dönen topu tamamlayan Mirkan Aydın, durumu 1-1'e getiren golü kaydetti.

İnanılmaz pozisyon

Hatayspor, 90+4'te gole çok yaklaştı. Gazişehirli Mehmet Erdem, topu çizgiden çıkardı. Bu pozisyonun ardından hakem Cüneyt Çakır maçın normal süresini bitiren düdüğü çaldı.

Maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve iki ekip de birbirine üstünlük sağlayamayınca mücadele uzatmalara gitti.

Uzatmaların 92. dakikasında Gazişehir Igor ile golü atmayı başardı. Ancak yardımcı hakem pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı.

102. dakikada Hatayspor tehlikeli gelen taraf oldu. Hamza Gür seri bir şekilde sağ kanattan kaleye doğru indi. Ceza sahası içinde çarprazdan kaleyi denedi. Ancak top üstten farklı bir şekilde auta gitti.

İlk uzatma devresi hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğü ile sona erdi. Bu süre zarfında iki ekip de dengeyi bozamadı.

Oyuncuların yorulması da iki ekibin pozisyon yaratmasında ozrlayıcı bir etken oldu. İki ekip de özellikle rakip kaleye giderken yaptıkları pas hataları ile dikkat çekti.

2. Uzatma devresinde de gol sesi çıkmadı ve Süper Lig'in son biletini alacak ekibi penaltılar belirleyecek. Karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları

*Gazişehir Gaziantep'te Poepon ilk olarak topun başına geldi. Tecrübeli futbolcu ilk penaltıyı gole çevirdi.

*Bu kez Hatayspor'da topun başına gelen isim kaptan Mesut oldu. Tecrübeli futbolcu topu ağlara gönderdi.

*Gazişehir Gaziantep'te topun başına geçen Jefferson oldu. Brezilyalı topu filelerle buluşturmayı başardı.

*Hatayspor'da topun başına bu kez de golcü futbolcu Mirkan Aydın geçti. Maçı uzatan golün sahibi olan tecrübeli futbolcu kaleci ile topu ayrı köşelere göndermeyi başardı.

*Gazişehir'de topun başına geçen Kerim Avcı da fire vermedi ve topu ağlarla buluşturmayı başardı.

*Hatayspor'da Korkişko da topu ağlara gönderdi.

*Gazişehir'de de Mehmet Erdem topu ağlara gönderdi ve penaltılar seri bir şekilde devam etti.

*Hatayspor'da topun başına geçen Gökhan Karadeniz, kötü bir penaltı atışına imza attı ve üstten auta atarak kritik bir penaltıyı kaçırdı.

*Gazişehir'de topun başına geçen Ahmet Kesim, topu ağlarla buluşturdu ve takımını Süper Lig'e çıkartan isim oldu.

Maçın 11'leri

Hatayspor : Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Mehmet Tayfun, Diallo, Kubilay, Selim, Gökhan, Caner, Mirkan.

Gazişehir Gaziantep: Günay, Uğur, Yalçın, Oğuz, Gökhan, Segbefia, Mehmet Erdem, Bjarnason, Oğulcan, Erhan, Poepon.



