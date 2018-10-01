Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor maç sonucu: 2-3

Spor Toto 1’inci Lig'in 7'nci haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor’a 3-2 mağlup oldu.
16’ncı dakikada Guaye’nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Caner’in vuruşu golle sonuçlandı: 0-1
19’uncu dakikada sağ kanattan Mehmet’in yaptığı ortada topa ceza alanı içinde iyi yükselen Oğulcan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1
27’nci dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Burhan’nın düzgün vuruşunda top ağlarla gitti: 1-2
51’inci dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir atağında topla buluşan Oğulcan, topu kalecinin üzerinden aşırtarak kaleye gönderdi: 2-2
90’ıncı dakikada konuk ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Guaye’nin ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan Beykan plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-3
Karşılaşma 3-2 Osmanlıspor’un galibiyetiyle sona erdi.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Uygar Bebek
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Ahmet, Yalçın, Igor (Dk. 76 Chabbi), Kerim, Kubilay, Oğulcan, Gökhan (Dk. 70 Jefferson), Mehmet, Del Valle (Dk. 85 Muhammed Enes Durmuş), Rıdvan
OSMANLISPOR: Eyüp - Caner, Muhammed Bayır, Numan, Tugay, Mbu, Burhan (Dk. 80 Beykan), Hasan (Dk. 75 Furkan), Lembı (Dk. 57 Sinan), Anıl, Gueye
GOLLER: Dk.19 ve Dk.51 Oğulcan (Gazişehir Gaziantep) - Dk.16 Caner, Dk. 27 Burhan, Dk. 90 Beykan (Osmanlıspor),
SARI KARTLAR: Kubilay, Del Valle, Rıdvan (Gazişehir Gaziantep), Lembı, Caner, Eyüp, Muhammed Bayır, Anıl (Osmanlıspor)