Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, geçen sezon Galatasaray forması giyen Muğdat Çelik ile 2 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Kırmızı siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Galatasaray'da forma giyen başarılı hücum futbolcusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimiz Muğdat Çelik'e takımımıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Kariyerinde 85 Spor Toto Süper Lig maçına çıkan Muğdat, bu sürede 9 gol attı. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 10'u lig olmak üzere toplam 18 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2018-19 sezonunda 4 kez fileleri havalandırdı.