Gazişehir Gaziantep maçı biletleri çıkıyor

Kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
Futbol A Takımımız ligde sezonu Gazişehir Gaziantep maçıyla açıyor. 19 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor.
Bilet satışları hakkında;
15.08.2019 tarihinde Yüksek Divan Kurulu, kongre üyelerine ve temsilci üyelere ( 2 adet bilet)
16.08.2019 FB kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine (1 adet bilet)
17.08.2019 günü itibariyle genel satışa açılacaktır.
Öğrenci biletleri sadece stad passolig gişeden satılacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara passolig hizmet bedeli dahildir.
Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:
ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ :35,00 TL
MİGROS SPOR TOTO TRİBÜNÜ :70,00 TL
FENERIUM ÜST I BLOK :125,00 TL
MARATON ÜST/FENERIUM ÜST H BLOK :140,00 TL
FENERIUM ÜST/MARATON ÜST C-G BLOK :160,00 TL
FENERIUM ÜST/MARATON ÜST D-F BLOK :170,00 TL
FENERIUM ÜST E BLOK :200,00 TL
FENERIUM ALT AVIS/MARATON ALT A-I BLOK :220,00 TL
FENERIUM ALT AVIS/MARATON ALT B-H BLOK :280,00 TL
FENERIUM ÜST/MARATON ÜST C-G BLOK :320,00 TL
FENERIUM ALT AVIS/MARATON ALT D-F BLOK :390,00 TL
MARATON ALT E BLOK :500,00 TL
FENERIUM ALT AVIS E BLOK :550,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ : 91,00 TL
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.