Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 18 branşta 108 sporcu temsil edecek. Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olimpiyatlara Gaziemir'den iki sporcu katılacak. Gaziemirli sporcular Nazlı Savranbaşı artistik cimnastik dalında, Özkan Baltacı da çekiç atma dalında olimpiyatlarda altın madalya için mücadele verecek.

Yaklaşan müsabakalar öncesi heyecanı giderek artan sporculara Gaziemir Belediyesi'nden destek geldi. Hazırladığı filmleri sosyal medya hesaplarından yayınlayan belediye, kısa film ile sporculara başarılar diledi, yurttaşlara da sporculara destek vermesi çağrısı yaptı. Sporcuların daha önce katıldıkları müsabakalarda sergiledikleri görüntülere yer verilen filmlerde, sporcuların kısa röportajı da bulunuyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek 108 sporcudan 2'sinin Gaziemirli olmasının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Gaziemir tarihinde ilk defa milli sporcularımız olimpiyatlarda ülkemizi cimnastik dalında temsil edecek. Nazlı Savranbaşı ve Özkan Baltacı isimleri Gaziemir için ölümsüzleşti. Sporcularımızın Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan madalyayla döneceğine inanıyorum. Milli sporcularımıza, olimpiyatlarda başarılar diliyorum. Yüreğimiz sizinle" dedi.

DHA