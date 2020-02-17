Gaziemirli Rahime, Balkan üçüncüsü

Turkcell Atletizm Süper Ligi’nde İzmir’i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’ndan dereceyle döndü. Daha önce Türkiye şampiyonluğuna imza atan Gaziemir Belediyesinin milli sporcusu Rahime Tekin, şampiyonada 1500 metre kategorisinde mücadele verdi. 23 ülkeden sporcuların yarıştığı turnuvada, Türkiye Atletizm Milli Takımı sporcusu olarak yarışan Rahime Tekin, Balkan üçüncüsü oldu.

Şampiyonada gümüş madalya kazanan Rahime Tekin, ay yıldızlı formayla şampiyonluk kürsüsündeki yerini aldı. İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde Gaziemir Belediyesinin milli sporcusu gümüş madalyasını aldı.

Spora tam destek

Gençlerin spor yapmaları için belediye olarak her türlü desteği verdiklerini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “İzmir’in tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımımızın sporcuları başarılarıyla gurur kaynağımız oluyor. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’ndan da dereceyle dönen milli sporcumuz Rahime Tekin’i ve antrenörlerimizi kutluyorum” dedi.

21 branşta düzenledikleri spor kurslarıyla geleceğin yetenekli sporcularını keşfettiklerini ve yurttaşların spor sayesinde sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağladıklarını dile getiren Başkan Halil Arda, şunları söyledi: “Belediyenin kursları sayesinde sporla tanışan çocuklarımız, eğitmenlerin yönlendirmesiyle yeteneklerine en uygun dalda kendini geliştiriyor. Profesyonel spor hocalarından ilgi duydukları spor dalında temelden başlayarak eğitim alan, sportif becerilerini geliştiren çocuklar ve gençler hayallerindeki sporcuların yolundan yürüyor. Kurslarımızda yetişen sporcularımız ulusal ve uluslararası turnuvalarda derecelere de imza atıyor. Kurslarımıza katılan yetenekli sporcularımız, milli takımlara seçilerek ülkemizi turnuvalarda temsil ediyor. Spor yaparak sağlıklı yaşamla tanışan çocuklarımız, elde etikleri başarılarla da spor tarihine isimlerini yazdırıyor. Spora desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.”

İHA