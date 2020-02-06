İZMİR, (DHA)

GAZİEMİR Belediyespor, İstanbul'daki Ataköy Atletizm Salonu'nda düzelenen Turkcell Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'ndan 2 şampiyonluk, 1 üçüncülükle döndü. Gaziemir sporcusu Rahime Tekin, Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre ve 800 metrede şampiyonluga ulaştı. Milli takıma seçilen Rahime Tekin, Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Belediyenin diğer sporcusu Merve Yıldırım ise 400 metrede ülke üçüncüsü oldu.

Gençlerin spor yapmaları için belediye olarak her türlü desteği verdiklerinin altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "İzmir'in tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyespor'un sporcuları başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda derece kazanan kadın atletlerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Atletizm Milli Takımı'na seçilen sporcumuz Rahime Tekin'in, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'ndan da dereceyle döneceğine yürekten inanıyorum. Sporcularımızın elini hiçbir zaman bırakmayacak, onları her zaman destekleyeceğiz" dedi.

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