Gaziantep'ten müjdeli haber

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde daha önce pozitif vaka çıkan bir personelin testinin negatif çıktığını açıkladı.

01 Haziran 2020, Pazartesi 14:19 Son Güncelleme:
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Gaziantep'ten müjdeli haber

Gaziantep FK daha önce bir personelinde corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. O personele yapılan tedavinin ardından yeni bir test daha yapıldı ve testin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Gaziantep FK'nın yaptığı o açıklama:

Profesyonel Futbol Takımımız ve personelimize yapılan 28.05.2020 tarihli testte, bir personelimizin pozitif çıkan Covid-19 testi tekrarlanmıştır.

Hastanede kontrol altında tutulan personelimize yapılan son iki Covid-19 testi de negatif sonuçlanmış olup, takımımız gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanı bu akşam saatlerinde sürdürecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. 

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