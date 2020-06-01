Gaziantep FK daha önce bir personelinde corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. O personele yapılan tedavinin ardından yeni bir test daha yapıldı ve testin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Gaziantep FK'nın yaptığı o açıklama:

Profesyonel Futbol Takımımız ve personelimize yapılan 28.05.2020 tarihli testte, bir personelimizin pozitif çıkan Covid-19 testi tekrarlanmıştır.

Hastanede kontrol altında tutulan personelimize yapılan son iki Covid-19 testi de negatif sonuçlanmış olup, takımımız gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanı bu akşam saatlerinde sürdürecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.