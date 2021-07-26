Geçtiğimiz sezon Süper Lig 'de Gaziantep FK forması altında başarılı bir performans sergileyen Belçikalı yıldız Kevin Mirallas, ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Het Nieuwsblad'ın haberine göre Kevin Mirallas, Anderlecht'e transfer olabilir.

33 yaşındaki oyuncunun şu anda kulüp arayışında olduğu ve bu anlamda Anderlecht'in isminin öne çıktığı aktarılırken iki tarafın bu hafta içinde görüşmelerde bulunmaları bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK formasıyla toplam 31 maça çıkan Mirallas; 7 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlamıştı.