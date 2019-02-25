İşte Gaziantepspor'un açıklaması:

Kulübümüz yetkili birimlerinin futbolcu dosyaları üzerinde yapmış oldukları incelemelerde, Gaziantepspor Kulübü futbolcuları Barış Yardımcı, Nabil Ghilas, Doğanay Kılıç ve Serkan Bakan’ın Kulübümüz ile olan sözleşmeleri aynı tarihlerde eski Yönetici Mustafa Kızıl’ın imzası ile fesh yapıldığı görülmektedir. Yapılan muhasebe kayıtları incelemesinde bu futbolcuların satışından Gaziantepspor Kulübü’ne bonservis bedeli ödenmediği ve banka hesaplarına hiçbir ücret girmediği anlaşılmıştır. Ayrıca Beşiktaş Kulübü’ne transfer olan Futbolcu Orkan Çınar’ın sözleşmesi de yine Mustafa Kızıl imzası ile fesh yapılmış olup, bu oyuncunun satışında yapılan Protokol’ün Kulüp evraklarında bulunmadığı anlaşılmış ve Beşiktaş Kulübü’nden bir kopyasının üst yazı ile istenmesine rağmen henüz tarafımıza bilgi verilmemiştir.

Gaziantepspor Kulübünü içinde bulunduğu bu duruma sokanlardan sonuna kadar hesap sorulacak, tüm evraklar titizlikle incelenecek ve adli tüm girişimler yapılacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.