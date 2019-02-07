TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gaziantepspor, üst üste ikinci kez maça çıkmaması gerekçesiyle bir alt lige düşürüldü.
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gaziantepspor, üst üste ikinci kez maça çıkmaması gerekçesiyle bir alt lige düşürüldü.
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