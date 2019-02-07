Gaziantepspor'a büyük şok! 3. Lig'e düşürüldüler...

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gaziantepspor, üst üste ikinci kez maça çıkmaması gerekçesiyle bir alt lige düşürüldü.

07 Şubat 2019, Perşembe 16:52
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Gaziantepspor'a büyük şok! 3. Lig'e düşürüldüler...

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gaziantepspor, üst üste ikinci kez maça çıkmaması gerekçesiyle bir alt lige düşürüldü.

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