İsmi Burak Şar... 40 yaşında, C Lisansı Antrenörlük belgesine sahip bir futbol adamı. Şar, ‘üzülerek yazıyoruz’ eğer birileri yardım elini uzatmazsa, kendisinin olmayan bir borç yüzünden 30 Temmuz’da cezaevine girecek. 2020’de kapanan Gaziantepspor’un borç yüzünden kesilmiş olan elektrikleri açılsın ve kulüp başkanı Hasan Şahin hapse girmesin diye kefil olduğu için... Yaşadığı dramı bir mektupla kaleme alan Şar, şimdi kendisini 3 aylık hapisten kurtaracak bir ‘mucize’ bekliyor. Şar, başına gelen üzücü olayı şöyle anlattı:

TESİSLERDE ELEKTRİK YOKTU

“Gaziantepspor’da 2019’da teknik direktör olarak göreve başladım. Tesislerde elektrik yoktu ve kötü durumdaydı. Antrenmanlara zor şartlarda başladık. Sezon başladı, hep FiFA’dan, UEFA’dan cezalar geldi, para cezası, puan silme vs. Gene de yılmadan antrenmanlara, maçlara devam ettik. Bir gün kulüp müdürü tesise geldi, ‘Hocam, başkanımız Hasan Şahin elektrik borcundan dolayı cezaevine girecek’ dedi. Ben de ‘Neden?’ dedim, olayı anlattı. ‘Celal Doğan Tesisleri’nin borcu’ dedi.

AVUKATLAR TELEFONUMUZU AÇMADI

“486 bin lira büyük para’ dedim. Sonra beraber elektrik idaresine gittik, ‘Borcun 73 bin lirasına kefil olunursa başkanınız cezaevine girmez ve elektrikler de hemen açılır’ dediler. Ben de ‘Tamam’ dedim, imzayı attım ve başkan cezaevine girmedi. Fakat birkaç ay elektrik gelmedi. Ben ve futbolcular çok zor günler geçirdik. Avukatları aradık, ‘Elektrik neden gelmedi?’ diye sormak istedik. Telefonlarımızı açmadılar. Ondan sonra devre arası takım ligden çekildi, herkes evine gitti.

ANNEMİN MEZARINA GİDİP AĞLADIM

Benim evime tebligat geldi Gaziantep’ten, ‘Elektrik borcunu ödeyin’ diye. Ben de avukatı aradım, ‘Ben bilmem’ dedi ve kapattı telefonu. Sonra beni karakoldan arayıp ifade vermeye çağırdılar. Avukatı aradım, ‘Gidersen cezaevine girersin’ dedi. Dondum kaldım! O arada annemi kaybettik, karakolu aradım, ‘Annemin 7’sini, duasını yapalım, gelip teslim olacağım’ dedim. ‘Tamam’ dediler. Ve rahmetlinin mezarına gittim, ağlayarak mezarı başında dertleştim.”

‘NE OLUR KELEPÇE TAKMAYIN’ DEDİM

Burak Şar, karakolda yaşadıklarını şöyle anlattı: “Polisler beni Çağlayan Adliyesi’ne götürdü. Orada hemen bana kelepçe takıp cezaevi arabasına bindirdiler. O anı anlatmak çok zor. Sonra bir haber geldi, ‘Evraklarını bekliyoruz’ dediler arabadan indirdiler. Ellerimde kelepçeyle adliyeye imza atmaya götürdüler. Ben, ‘Ne olur, kelepçe takmadan içeri gireyim’ dedim. ‘Yok’ dediler ve iki polisle adliyeye girdik. Onca insan bana bakıyor, sanki 10 kişiyi öldürme suçlusu gibiydim, rezil oldum herkese ve aileme.

SİLİVRİ CEZAEVİ’NE GÖTÜRDÜLER

Oradan Silivri Cezaevi’ne götürdüler. 6 saat bir şey yemeden içmeden bekledik. Sonra parmak izleri alındı, resim çektiler. Ve biri geldi dedi ki; ‘Covid olduğu için 36 gün izinli mahkumsunuz. 30 Temmuz 2021’de teslim olacaksınız.’ Yaşadıklarımı Allah kimsenin başına vermesin. Suçsuz yere 3 ay cezaevinde yatacağım.”

FUTBOL CAMİASINDAN KİMSE ARAMADI

Burak Şar, durumunu bilmelerine rağmen; üyesi olduğu Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Profesyonel Futbolcular Derneği ve Futbol Federasyonu’ndan kimsenin kendisini aramadığını söyledi. Şar, “Eski başkan Hasan Şahin neden borcu ödemiyor?” sorumuz üzerine, “Başkanın parası olsa öderdi” cevabını verdi. Cezaevine girmesi durumunda teknik adamlık kariyerinin biteceğini belirten Şar, “Hapse girmiş bir antrenörle kim çalışmak ister?” ifadesini kullandı.

31 SEZON SÜPER LİG’DE OYNADI

24 Nisan 1969’da kurulan ve 2020’de kapanan Gaziantepspor, tam 31 sezon Süper Lig ’de yer alırken, 5 kez de Avrupa kupalarında mücadele etti. 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Süper Lig üçüncüsü olan kırmızı siyahlı takım, aralarında İsmail Kartal, Yaşar Duran, Ayhan Akman, Tabata, İbrahim Üzülmez, Yaw Preko, Elvir Bolic, Samuel Johnson, Mustafa Özer, Hasan Özer ve Cenk Tosun’un da bulunduğu çok sayıda futbolcuyu parlatıp 4 büyük kulübe sattı. (Hürriyet)