Gaziantep’e TFF’den ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig’deki Göztepe-Beşiktaş ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarının yanı sıra 19. haftadaki Gençlerbirliği-Gaziantep mücadelesinde de kural hatası olmadığını belirtti. Kırmızı-Siyahlı kulübün, verilen olumsuz cevap sonrası Tahkim Kurulu’na başvurması bekleniyor. Güneydoğu ekibi, bu hafta ligde pazartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.