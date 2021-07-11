Gaziantep, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün 2020-2021 sezonunda giyeceği maç formaları tanıtıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, efsane çubuklu formanın bu sezon da giyileceği belirtilerek, "Üç yeni forma da taraftarların beğenisine sunuldu. İç saha forması olarak çubuklu ve damalı beyaz forma belirlenirken, dış sahada ise çubuklu ve kırmızı şahin pençeli formayla mücadele edilecek. Kulüp renklerinden ayrı alternatif olarak 'gold' formanın lansmanı yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Formaların kısa süre içinde üretiminin tamamlanacağı ve GFK Store mağazalarında satışa sunulacağı aktarıldı.

AA