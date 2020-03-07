Gaziantep ve Sumudica Trabzonspor’u deviremiyor

Gaziantep Futbol Kulübü-Trabzonspor karşılaşması öncesinde dikkat çeken istatistik... Kırmızı-Siyahlı ekibin ismi Gaziantep Büyükşehir Belediye’yken başlayan rekabette 4 maç oynandı. Fırtına söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bordo-Mavililer böylece Antep temsilcisine karşı mağlubiyet yüzü görmedi.

Seriye devam...

Gaziantep Futbol Kulübü’nün teknik direktörü Marius Sumudica ise kariyerinde Fırtına’ya rakip olduğu 3 maçta da kazanamadı. Rumen çalıştırıcı, Karadeniz ekibi karşısında 2 mağlubiyet alırken, 1 kez de beraberlik yaşadı.

Antep ekibi ve Sumudica bugün Trabzonspor’a karşı ilk galibiyetini almak isterken, Bordo-Mavililer de bu seriyi devam ettirmeyi amaçlıyor.