Gaziantep Stadyumu, büyüklüğüyle, mimari tasarımıyla ve yer aldığı konum itibariyle de kentin simge yapılarından birisi haline gelmiş ve Türkiye'nin önemli stadyumlarından biridir. Stadyumun tasarımında bulunduğu ilin iklim yapısı da göz önüne alınarak bir tasarım yapılmış olup yakıcı Akdeniz iklimi etkisinden dolayı stadyumun cephelerinin güney taraflarında güneş kırıcılar yer almaktadır.

Stadyumun yapı kabuğunda ise ev sahipliğini yaptığı Gaziantepspor’un renkleri olan siyah ve kırmızı kullanılarak tasarlanmıştır. Stadyumun dış görüntüsü şehrin kültürünü ve tarihini anımsat amacıyla mozaik görünümünde tasarlanmıştır.

Stadyumun açılış, 15 Ocak 2017 yılında Süper Lig 2016-17 sezonunun 17. haftasında oynanan Antalyaspor- Gaziantepspor maçıyla olmuştur.

Gaziantep Stadı'nın adı ne?

Gaziantep Futbol Kulübü ile Gaziantepspor'a ev sahipliği yapan bir futbol stadyumudur ve Gaziantep Kalyon Stadyumu olarak bilinmektedir.

Gaziantep Kalyon Stadyumu nerede?

Stadyum TFF 1. Lig, Spor Toto Süper Lig'de temsilcileri bulunan ve Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli spor kenti olan Gaziantep'te yer almaktadır. Gaziantep Kalyon Stadyumu, kent merkezine 10 km uzaklıkta olup Gaziantep Şehit Kâmil ilçesi Beylerbeyi mahallesinde 106.000 m2’lik bir alanda yer almaktadır.

Stratejik bir noktada yer alan stadyum, sahip olduğu karayolları bağlantıları sayesinde konut ve sanayi bölgelerinin bağlantı noktası olan bir bölgede yer almakta olup, stadyuma ulaşım farklı araçlarla sağlanabilmektedir.

Gaziantep Kalyon Stadyumu kapasitesi ne kadar?

UEFA’nın belirlenen ölçütlerine uygun olarak tasarlanan stadyum, 35.754 koltuk kapasiteli olmasının yanında 1.117 araçlık bir otoparka ve localara sahiptir.

Gaziantep Kalyon Stadyumu kaç kişiliktir?

Gaziantep Kalyon Stadyumu, 35.754 futbol severe ev sahipliği yapmaktadır.



