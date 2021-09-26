MENÜ

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası Challenge 3’te şampiyon oldu

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 3 Turnuvası’nda A Grubu’ndaki son maçında HAHK Mladost takımını 5-1 yenerek namağlup şampiyon oldu.

26 Eylül 2021, Pazar 18:08 Son Güncelleme:
- A +
Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası Challenge 3’te şampiyon oldu

Gaziantep Polisgücü, Hırvatistan’ın Sveti Ivan Zelina kasabasında düzenlenen turnuvadaki son maçında ev sahibi HAHK Mladost ile karşılaştı. 

Müsabakanın başından sonuna kadar üstün oynayarak HAHK Mladost’u 5-1 yenen Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı namağlup şampiyonluğa ulaştı.  

Öte yandan Slovenya’nın Predanovci kentinde düzenlenen Kulüpler Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası A Grubu’nda Gaziantep Polisgücü Erkek Takımı şampiyonadaki son maçında güçlü rakibi Copenhagen HC’yi 3-1 yendi.

ANKARA (AA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...