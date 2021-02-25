Gaziantep, Konyaspor’a konuk oluyor

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen kırmızı-siyahlı ekip, ligin ikinci yarısında çıktığı 5 maçta sadece 4 puan çıkardı. Bu süre içerisinde Galatasaray’a 2-1, Fatih Karagümrük’e 2-0 ve Trabzonspor’a 1-0 yenilen Gaziantep, Göztepe’yi 2-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile de golsüz berabere kaldı.

Deplasmanda son 5 lig maçını kazanamayan Gaziantep ekibi, Konya’daki müsabakada kötü gidişi durdurmak istiyor.

Kana Bıyık’ın sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayacağı Gaziantep ekibinin Konyaspor maçında, 1 oyuncu da koronavirüs karantinası nedeniyle takımdan ayrı kalacak.

GAZİANTEP (AA)