Gaziantep Futbol Kulübü’nde neşeli antrenman

Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek Gaziantep Futbol Kulübü’nün antrenmanında neşeli anlar yaşandı.

13 Şubat 2020, Perşembe 20:45 Son Güncelleme:
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Gaziantep Futbol Kulübü’nde neşeli antrenman

Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek Gaziantep Futbol Kulübü’nün antrenmanında neşeli anlar yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarını teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle salonda yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenman sonrasında sahaya geçen futbolcular, karla kaplanan alanda keyifli anlar yaşadı. Kar topu oynayan futbolcular, renkli görüntüler oluşturdu.

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