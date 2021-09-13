Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig ’in 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek. Kalyon Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Süper Lig’in ilk 3 haftasında 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, Antalyaspor’u yenerek ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Gaziantep’te Alexandru Maxim, sakatlığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Yeni transferlerden Muhammet Demir, Steven Caulker ve Ahmed El Messaoudi ise teknik direktör Erol Bulut’tan forma bekleyecek.