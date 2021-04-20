Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, yazılı açıklamasında, geçen hafta Kasımpaşa karşısında skoru 2-0’dan 2-2’ye getirmenin önemine işaret ederek, ligin sonu yaklaştıkça her maçın öneminin daha da arttığını vurguladı.

Artık ligdeki tüm takımların terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiğini, hemen her takımın hedefinin olduğunu aktaran Büyükekşi, "Bizim de ilk 5 hedefimiz bulunuyor ve gerçekten bunu başarmayı çok istiyoruz. Nitekim bu karşılaşma da oldukça zorlu geçti. 2-0 yenik duruma düşmemize rağmen oyuncularımızın mücadeleyi bırakmaması, hatta beraberliği sağladıktan sonra galibiyeti kaçırdığımızı söyleyebilirim. Elbette iki puan kaybettik ancak bazı maçlarda skorun önüne geçen olaylar vardır. İlk 60 dakikasını bize yakışmayacak bir şekilde atlattıktan sonra özellikle son 30 dakikada üst düzey bir istek gösterdik. Kazanmayı elbette çok istiyorduk ancak böyle senaryo içeren bir karşılaşmadan puan almak da önemliydi." ifadelerini kullandı.

Sezona ilk 5 hedefiyle başladıklarını ve bunu başaracak güce sahip olduklarını ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu ligdeki en iyi takımlardan olduğumuza gönülden inanıyorum. Her takımı yenebilecek gücümüz var ve bunu defalarca ispatladık. Pandeminin de etkisiyle zorlu bir lig yaşasak da hala ilk 5 sıra için ciddi derecede şansımız bulunuyor. Buraya kadar başarılı bir süreç geçirdik ancak artık önemli olan ligi nerede bitireceğimiz. Hedefimizden asla kopmayacağız ve ligin son düdüğü çalana kadar savaşan bir takım olacağız. Takımımıza da bu konuda gerçekten inanıyoruz, Gaziantep şehrine yakışan bir noktada ligi tamamlayacağımıza inanıyorum."