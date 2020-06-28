Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor maç sonucu: 1-1

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Gaziantep'in galibiyet hasreti 7 maça, Antalyaspor'un yenilmezlik serisi ise 11 maça çıktı.

28 Haziran 2020, Pazar 20:02 Son Güncelleme:
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Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor maç sonucu: 1-1

Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 3-3 berabere kalan ve kritik 1 puanı habesine yazdıran Gaziantep Futbol Kulübü, 29. hafta maçında Antalyaspor'u konuk etti. 6 maçtır kazanamayan Sumudica'nın öğrencileri, Antalya'yı devirip hasreti sonlandırmak istiyordu. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Gaziantep'in golü 58'de Kayode'den gelirken, Antalyaspor'un sayısını 88'de penaltıda hata yapmayan Jahovic kaydetti. Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 7 maça çıkan Sumudica'nın ekibi 35 puanla 10. sırada yer aldı. Yenilmezlik serisi 11 maça çıkan Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor ise 37 puanla 9. sırada haftayı kapattı.

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