Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor maç sonucu: 1-1

Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 3-3 berabere kalan ve kritik 1 puanı habesine yazdıran Gaziantep Futbol Kulübü, 29. hafta maçında Antalyaspor'u konuk etti. 6 maçtır kazanamayan Sumudica'nın öğrencileri, Antalya'yı devirip hasreti sonlandırmak istiyordu. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Gaziantep'in golü 58'de Kayode'den gelirken, Antalyaspor'un sayısını 88'de penaltıda hata yapmayan Jahovic kaydetti. Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 7 maça çıkan Sumudica'nın ekibi 35 puanla 10. sırada yer aldı. Yenilmezlik serisi 11 maça çıkan Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor ise 37 puanla 9. sırada haftayı kapattı.







