Gaziantep Futbol Kulübü’nde Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları başladı. Ayrılık kararının Sivasspor maçı sonrası gelişen olaylar nedeniyle geldiğini açıklayan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, başarıya aç yerli veya yabancı bir hocayla yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kırmızı-Siyahlı yönetim takımı başarıya taşıyacak muhtemel teknik adam listesini de belirleyerek temaslarına başladı.

En son Kamerun’daydı

Bu kapsamda Güneydoğu ekibinin gündemine gelen en flaş isim Clarence Seedorf oldu. Son olarak Kamerun Milli Takımı’nı çalıştıran ve bir süredir Dubai’de aldığı teklifleri değerlendiren dünyaca ünlü ismin Türkiye’ye sıcak baktığı ifade edildi. Yönetim de Seedorf ismine yakın duruyor. Taraflar kısa süre içinde resmi bir görüşme gerçekleştirecek. Gaziantep ekibinin bu hafta içerisinde teknik adam belirsizliğini neticelendirmesi bekleniyor.

Yerlide aday çok

Yerli teknik direktörlerle ilgili de bir liste hazırlayan yönetim; Bülent Korkmaz, Bülent Uygun, Ünal Karaman, Tamer Tuna, İlhan Palut, Hakan Kutlu ve Tolunay Kafkas ve İrfan Buz gibi isimlerle de temas halinde.