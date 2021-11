18 yaşında Bursaspor'da Süper Lig şampiyonluğu ardından harika bir Gaziantep kariyeri sonrasında Trabzonspor yükselişi... Hızla zirveye doğru giden bir kariyerdi ancak yaşanılan sakatlıklar, kan uyuşmazlığı derken, Sivasspor ve Başakşehir maceraları oldu fakat Muhammet Demir yine kendisini Gaziantep'te buldu. Geçen sezon kiralık olarak geldiği Kırmızı-Siyahlılar'da 17 gol, 6 asistle oynayan ve en skorer yerli isim olan 29 yaşındaki futbolcu, sezon başında tam 4. kez Gaziantep şehrine indi. Milli arada röportajını FANATİK'e veren yıldız oyuncuya editörümüz Atalay Özçelikli, Süper Lig'in 13. haftasında pazartesi günü oynayacakları Trabzonspor maçını, Gaziantep FK'nın hedeflerini, kariyerinin kırılma anlarını ve çok konuşulan A Milli Takım'a çağrılmayışını sordu. İşte Muhammet Demir'in samimi yanıtları...

'Buruk bir sevinçti'

- Öncelikle anons ederken de söylediğim, birçok kişinin bilmediği başarıdan bahsetmek istiyorum. Bursaspor'un tarihi şampiyonluğunda sen de o kadrodaydın ve henüz 18 yaşındaydın. Neler hissettin ve o şampiyonluk kariyerinde sence nasıl etkiler yarattı?

"A Takımla yeni yeni çıkmaya başlamıştım. Çok güzel zamanlar geçirdim. Çok güzel büyükler, abiler tanıdım. Bana da katkıları çok büyük oldu. Tecrübelerini aktardılar. Şampiyonluk yaşamam da çok farklı bir duygu. Takıma istediğim katkıları verememiştim, bu da kariyerim adına beni üzmüştür. Buruk bir sevinç olmuştu benim adıma. Daha fazla katkı vermek ve o şampiyonluğun için de daha fazla olmak isterdim. Ancak benim için unutamadığım anlardı..."

'Sakatlıklar benden çok şey götürdü'

- Şu anda bir forvetin ya da bir futbolcunun en olgun olduğu çağlardasın. Gençlik zamanına göre saha içinde neyi daha doğru yapıyorsun?

"Yaş ve tecrübenin verdiği etkilerden dolayı şu anda daha olgunum. Kendimi ve futbolu bilerek oynuyorum. Sakatlıklar yaşadım. Onların bana hem çok büyük eksisi hem de çok büyük artısı oldu. Ben daha farklı bir oyuncuydum, sakatlıklardan sonra çok zorlandım. Normalde yapabildiğim şeyleri yapamamaya başladım. Sürekli bunları yapma çabasındaydım. Bunlar da ben de birçok şeyi götürdü. Ancak o sakatlıklar bana daha olgun ve takımı bilerek oynamamı öğretti."

'Psikolojik savaş verdim'

- Geriye dönüp baktığında potansiyeline ulaştığını düşünüyor musun?

"Tabii ki de hayır. O potansiyelimin zirvesinin yanına bile yaklaşamam. Çok ağır sakatlıklar yaşadım. Dönüşlerinde de yeteneklerimin yüzde 20'sini kaybederek döndüm. Her sakatlık sonrası bu yetenek kayıpları olduğu zaman o maksimum potansiyele ulaşamıyorsun. Hatta belli bir potansiyelde kalmaya çalışıyorsun. Potansiyelimi biliyordum ancak sakatlıklar sonrasında onlara ulaşamayınca ben bir-iki sene onun psikolojik savaşını verdim. Daha sonrasında daha gerçekçi oldum ve bu potansiyelde kaldım."

'Başakşehir'den isteğimle ayrıldım'

- Şimdi biraz daha günümüze gelmek istiyorum. Başakşehir'de bir kan uyuşmazlığı oldu sanki. Başakşehir gol sorunu yaşadığı sezon seni Gaziantep'e gönderdi, sen de Başakşehir'e karşı oynadığın 2 maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaştın. Ekstra bir motivasyon mu oldu? Neler hissettin?

"Kesinlikle hayır. Ben yapı olarak öyle biri değilim. Kin de tutamam. Öyle bir isteğim ve amacım olsa orada kalırdım. Ben Başakşehir'den kendi isteğimle ayrıldım. Bu konuda vicdanen çok rahatım. Gol ve asist nasip oldu, öyle denk geldi. Başakşehir de değerli ve güzel bir kulüp. Bazen uyuşmuyor bir şeyler. Ben de uyuşamayacağımızı düşündüm ve ayrılma talebinde bulundum. Sonunda da istediğim oldu ve Gaziantep'e geldim."

'Çift santrforken üstümden yük alındı'

- Geçen sezon 17 gol, 6 asistlik bir performansın var. Kariyer rekorunu kırdın ve Süper Lig'de en çok skora katkı yapan Türk isim oldun. Geçen senenin özelliği neydi, neler doğruydu da bu istatistikler ortaya çıktı?

"Çok iyi bir sezon geçirdik. İyi bir ortamımız vardı. Bu çok değerli. Saha içinde birbirimize çok sahip çıkıyorduk. Ayriyetten çift santrfor oynamamız beni rahatlattı, üstümden yükü aldı. Onun da çok etkisi var. Tek santrfor oynamak çok büyük bir sorumluluk. Takımının da çok öne çıkıp, çok fazla pozisyon üretiyor olması lazım ki bu rakamları yakalayabilesiniz. Ama çift santrforda çok pozisyon üretmesek de ben daha fazla şans buldum saha içinde. O pozisyonları da değerlendirdim. O nedenle o rakamlar ortaya çıktı."

'Milli Takım tercihlerini yanlış buluyorum'

- Tabii Milli Takım konusu da var... O performansına rağmen milli takıma seçilmedin. Sence sebebi neydi? Hem geçen sezon hem de şu anda daha az skorer isimler kadroda. Bunu neye bağlıyorsun?

"En azından hiç olmazsa, kendi adıma söylemiyorum bunu hak eden birkaç isim daha vardı. Anadolu takımlarında oynayan futbolcular ödüllendirilmeli diye düşünüyorum. Bir kampa çağrılmayacak kadar setler olmamalı. Bu oyuncular değerlendirilmeli. En azından oyuncu o kampla emeğinin karşılığını almalı. Anadolu kulüplerindeki futbolcular yakaladıkları çıkışlar sonrasında milli takıma gitse, performanslarının üzerine koyabilirler. Çünkü milli takım motivasyon açısından çok değerli. Bunu değerlendirmek bana kalır, kalmaz ama ben milli takım tercihlerini yanlış buluyorum. Kendi adıma 'Ben milli takımı hak ediyorum' demiyorum. Yanlış anlaşılmasın, bu cümle doğru değil. Ancak ben Anadolu'da çıkış yapmış futbolcuların gelişimleri için milli takımda değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."

'Umarım biri rekorumu kırmaz'

- Yine Süper Lig'e dönecek olursak; Başakşehir karşısında Süper Lig'in en erken golünü kaydettin, tarihe geçtin. O anları çok kez anlattın ama bir kez daha anlatır mısın?

"İki tane çocuğum var. Onlara anlatıp, gösterebileceğim çok değerli bir hatıra kazandım. Umarım biri rekorumu kırmaz. Gerçi biz kırdık, yakında da biri kırabilir. Böyle anılar çok değerli, onlara böyle bir hatıra bıraktığım için çok mutluyum."

'Erol hocanın Avrupai havası var'

- Erol Bulut'tan da bahsetmek istiyorum... Gerek oyun yapısı, gerek bildiği yabancı diller açısından yurtdışına gitmeye en yakın isimlerden birisi. Sen ne düşünüyorsun?

"Hocamla çok iyi bir diyaloğum var. Uzun zaman sonra başımızda olan bir hocayla güzel bir diyaloğum var. Bu nedenle çok mutluyum. Çalışırken de çok huzurlu ve güzel çalışıyorum. Ancak henüz onun istediği futbolu sahaya yansıtabilmiş değiliz. Ben de yansıtamıyorum. Yansıtsak da zaman zaman oyunun belli bölümlerinde yansıtıyoruz. Biraz zaman lazım. Çünkü iki senedir bu takım farklı bir sistemle futbol oynuyordu. Oyuncu grubu da farklıydı. Oradan kalkıp hemen Erol hocanın istediği sistemi oturtmak kolay değil. Adapte olduğumuz zaman çok daha başarılı zamanlar geçireceğimize inanıyorum. Erol hocanın sağlam ve sert antrenmanları var. Alman disiplinine hakim. Uzun zamandan beri güç-kuvvet anlamında sağlam idmanlar yapmıyorduk. Antrenmanlarımız çok verimli geçiyor. Bu açıdan Avrupai bir havası var."

'Trabzonspor çok iyi futbol oynuyor'

- İnişli-çıkışlı bir performansınız var. Milli ara sonrasında lider Trabzonspor'la karşılaşacaksınız. Sizi nasıl bir maç bekliyor?

"Kesinlikle zor geçecek. Trabzonspor konum itibariyle lig lideri. Çok da iyi futbol oynuyorlar. Statlar da milli ara sonrasında yüzde 100 kapasite ile açılıyor. Muhtemelen dolu bir stadyumda oynayacağız. Çok zor olacak. Ancak nasıl Galatasaray deplasmanına çıkıp, elimizden geleni yapıp, iyi bir futbol ortaya koyduk. En azından mücadele anlamında. Trabzonspor karşısında da aynı anlayışla sahaya çıkıp, puan ve puanlar almaya bakacağız. Aldığımız her puan çok değerli."

'Edgar da Hugo da sevdiğim tarzdalar'

- Ligin en iyi savunma ikililerinden Edgar ve Hugo tandemi ile karşılaşacaksın. Zor olsa gerek?

"Ben böyle eşleşmeleri severim. İkisi de sevdiğim tarzda oyuncular. O nedenle çıkacağız, oynayacağız. İki taraf için de hayırlısı olsun."

'Avrupa'nın her liginden teklif aldım, gitmek için de her şeyi yaptım ama...'

- Bu zamana kadar Avrupa'dan teklif ya da ilgi oldu mu?

"Bursaspor ve Gaziantepspor'dayken elime çok fırsat geçti. Gitmek için de elimden gelen her şeyi yaptım, çok istedim ancak o dönem, kontratlar, hocalar derken kısmet olmadı. Genç milli takımlarda çok uzun süre oynadım, iyi zamanlar geçirdim. Avrupa ekipleri o zamanlar o milli takımları çok takip ediyordu. Çok teklif aldım, gitmek için her şeyi yaptım ama yaşım da gençti, gitmek için diretemiyorsun. 'Kalacaksın' diyorlar, kalıyordun. Takım ismi vermek doğru değil ama Avrupa'nın her liginden teklif aldım. O dönem de şu anda o altyaş kategorilerinde öne çıkan isimler teklif alıyordur Avrupa'dan zaten. Ancak burada işte yönetim ve hocanın yaklaşımı daha önemli oluyor. Gitseydim her şey benim için çok çok farklı olabilirdi. Ama o dönem Avrupa'ya gitmek de kolay değildi. Kulüpler daha fazla paraya satayım, daha fazla piyasa yapsın oyuncu diye bakıyordu. Çok büyük bonservisler istiyorlardı ve transferler olmuyordu. Şimdi ise gidenler bizi çok güzel temsil ediyor ve gençlerin önünü de açıyorlar."

'Gaziantep FK başarıları hak ediyor'

Gaziantep FK'nın hedefleri neler?

"Sancılı bir dönem yaşıyoruz şu an. Hoca ve sistem değişikliği, istekler derken öncelikli hedefimiz adaptasyon sürecini kısaltabildiğimiz kadar kısaltmak ve şu anda olduğumuz yerden yukarılara tırmanmak. Daha sonrasında da Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz. Gaziantep çok değerli ve özel bir kulüp. Başarıları hak ediyorlar."

'Gaziantep'te her seferinde mutluluğu yakalıyorum'

Kariyerinde birçok kulüpte forma giydin ancak Gaziantep'te hep iyi ve istikrarlı bir Muhammet Demir oluyor. Bunun sebebi ne olabilir?

"Olduğum yerde mutlu olmak ve arkadaş ortamının iyi olması çok değerli. Ben de burada her seferinde bunu yakalıyorum ve bu da ister istemez performansıma yansıyor."

'Taraftarımız stada gelsin'

Son olarak Gaziantep taraftarlarına vermek istediğin bir mesaj var mı?

"Maça gelsinler, bizi desteklesinler. Çok özledik onları. Gaziantep'e ilk geldiğim yıllarda çoğu maçları tam kapasite oynuyorduk. Ancak son dönemde bu ilgi azaldı, ona rağmen etkili olup, içerde kolay kolay kaybetmiyoruz. Stadı doldurursak, burada çok daha başarılı olabiliriz. Başarılı olursak bunu da onlara armağan eder, onlarla kutlarız. Kazanınca o mutluluğu paylaşacak insan olmadığı zaman buruklaşıyor bu sevinç maalesef. O nedenle maça gelsinler."

Kısa soru, kısa cevap

- En etkilendiğin stat?

Eski Bursaspor Stadyumu...

- Süper Lig'de en çok zorlandığın savunmacı?

Egemen Korkmaz... Çok agresif çünkü.

- Yabancı sınırı?

Adaletli olabilirse serbest olabilir...

- Hedefin?

Avrupa ve Milli Takım...

- Kariyerindeki kırılma anın?

Avrupa'ya gitmeme izin verilmemesi...

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli