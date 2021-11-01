Gaziantep FK, Galatasaray karşısına son maçına göre kadroda 4 değişiklikle çıktı. Gaziantep temsilcisinde sakatlığı bulunan Angelo Sagal ve sarı kart cezalısı olan Hamza Mendyl kadroda yer almazken, Stelios Kitsiou ve Joao Figueiredo da yedeğe çekildi. Teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerlerine Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Alexander Merkel ve Nouha Dicko’ya formayı verdi. Gaziantep FK’nın ilk 11’inde Güney Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Steven Caulker, Ertuğrul Ersoy, Alin Tosça, Doğan Erdoğan, Alexander Merkel, Alexandru Maxim, Nouha Dicko ve Muhammet Demir yer aldı.

Seri 3 maça çıktı!

Süper Lig ’de 11. haftayı 2-0’lık Galatasaray mağlubiyetiyle kapatan Gaziantep, düşüşünü sürdürdü. Erol Bulut yönetiminde son 5 maçta 4. puan kaybını yaşayan Gaziantep, 11 mücadele sonunda 12 puanla 14. sırada kaldı. Konuk ekip, Altay mücadelesinde aldığı 4-1’lik galibiyetin ardından; Hatay mağlubiyeti, Giresun beraberliği ve Galatasaray yenilgisi sonrasında kazanamama serisini 3 maça yükseltti.